كاهن إيطالي: أوروبا تستجيب بخوف وعدم يقين لنداء استغاثة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال كاهن إيطالي إنه “بينما يتزايد عدد المهاجرين في العالم، ومعهم عدد الأشخاص الذين يقضون في محاولة بلوغ بلد آمن، تستجيب أوروبا بمخاوف وشكوك، تعرض للخطر مستقبل ديمقراطياتنا وحياة آلاف المهاجرين”.

وقد جاء هذا الإتهام من قبل الأب كاميلو ريبامونتي، مدير مركز (أستالي) اليسوعي لرعاية اللاجئين في روما، الهيكل الذي سيشهد يوم الخميس المقبل، زيارة رئيس مجلس الأساقفة الايطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي.

وأضاف الأب ريبامونتي أن “ضروررة تأكيد أولوياتنا تبرز الآن أكثر من أي وقت مضى”، والمتمثلة بـ”الدفاع عن كرامة الإنسان في أي ظرف من الظروف، واحترام حقه باللجوء والاستقبال”، كما “يبدو أن من المهم في هذه المناسبة، أن يقوم بذلك الى جانب مركزنا، رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين”، وهو “حضور يشهد على اهتمام الكنيسة بتحدٍ بالغ الأهمية كالهجرة”.

وأشار الكاهن اليسوعي الى أن “اللاجئين يمثلون تحديا بالنسبة لنا”، الأمر الذي “يدفعنا إلى إيجاد نماذج جديدة للاندماج والتكامل”، فإن “استقبلناهم ووفرنا الحماية لهم، يمكنهم أن يمثلوا فرصة لإعادة موازنة مجتمعاتنا المتعبة والمنغلقة بشكل متزايد”. واختتم مذكراً بأن هذه “هي الطريقة التي أشار إليها البابا فرنسيس لخلق مجتمعات أكثر غنى وأمنا في الوقت نفسه”.