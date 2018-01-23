بينس: حان الوقت لادخال تعديلات على الاتفاق النووي مع إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بأن “الوقت قد حان لادخال تعديلات على الاتفاق النووي مع إيران”.

وأضاف خلال لقاء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ” اننا نقف جنبا الى جنب معكم في المعركة ضد الارهاب الاسلامي المتطرف، اننا نقف معا ضد تهديد الدولة الراعية للارهاب، إيران”.

وتابع “اننا نرسل اشارة الى حلفائنا الاوروبيين ان الوقت قد حان لاجراء تغييرات في الاتفاق النووي الايراني”مشيرا إلى أن “العقوبات ستكون متاحة لسنوات عديدة قادمة لمنع ايران من الحصول على اسلحة نووية”.

وحذر بينس من انه “اذا لم ينضم حلفاؤنا فان الرئيس ترامب أوضح اننا سننحسب فورا من الإتفاق مع إيران”.

وجدد بينس ان الإدارة الامريكية تتطلع الى إتمام نقل السفارة من تل ابيب الى االقدس بحلول نهاية العام المقبل معتبرا ان هذه الخطوة من شانها ان تسهم في دفع عملية السلام الى الامام .

وبدوره قال الرئيس الإسرائيلي ان إسرائيل تثمن قرار الاعتراف الامريكي الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتعتبره هدية بمناسبة مرور سبعين عاما على تاسيسها.