رئيس لجنة الامن القومي بالشورى الإيراني: ساهمنا في حماية العالم من شرور داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، على أهمية الجهد الذي تبذله بلاده في محاربة الإرهاب إقليمياً ودولياً.

وكان بروجردي، يتحدث اليوم أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، التي دعته لبروكسل لمناقشة آخر التطورات في بلاده ودورها في المنطقة وكذلك الملف النووي الإيراني.

وفيما يصف البرلمانيون الأوروبيون بـ”المقلق” الدور الإيراني في المنطقة، يؤكد بروجردي أن ما تفعله إيران ساهم في حماية العالم من شرور تنظيم الدولة (داعش)، على حد تقديره.

وأشار إلى أن التدخل الإيراني في سورية تم بناء على طلب من الحكومة في دمشق، وقال “لولا تدخلنا في سورية، لكانت أصبحت مثل ليبيا الآن، ولا أحد يستطيع القول أن الوضع في ليبيا جيد”، حسب كلامه.

وشدد على أن بلاده ساهمت “بشكل كبير” في هزيمة داعش وأوقفت تمدد هذا التنظيم في المنطقة، وقال “لولا وجودنا لكان تنظيم داعش ابتلع لبنان”، حسب وصفه.

ولم يفت المسؤول الإيراني في هذا المجال، انتقاد العديد من الأطراف مثل دول الخليج، وتحميل مسؤولية تدهور الوضع في ليبيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفي سورية لـ”أخطاء” الدول الغربية والأطراف المتحالفة معها.

وفي مجال محاربة الإرهاب، أكد بروجردي، أن إيران تتعاون في مجال الاستخبارات مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي لمساعدتها على درء الخطر الإرهابي، معتبراً أن مسألة التعامل مع الإرهاب “لا يمكن إلا أن تُؤخذ على محمل الجد من قبل جميع الأطراف”.

ونوه رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في مجلس الشوري الإيراني إلى “عدم وجود إرهاب جيد وإرهاب سيء”، مؤكداً أن الإرهاب لا يغير طبيعته، على حد وصفه

وحرص على تذكير النواب الأوروبيين بأن بلاده حذرت من مغبة التساهل والسماح لشبان أوروبيين بالذهاب إلى سورية والعراق، ملمحاً إلى أن الوضع المعقد الذي تواجهه الدول تجاه هؤلاء وعائلاتهم جاء نتيجة “تراكم الأخطاء وسوء التقديرات”.

ورداً على سؤال وجهه له اكثر من برلماني أوروبي بشأن حركة الاحتجاجات الأخيرة في إيران، أوضح بروجردي أن بلاده تتصرف مثلها مثل أي دولة أوروبية أمام أي تحرك معارض، وقال “في كل أنحاء العالم، إذا تم تجاوز الحدود يتعين التدخل”، على حد تعبيره.

واستشهد المسؤول الإيراني بما يحدث في عدة دول أوروبية عندما تتدخل الشرطة لتفريق مظاهرات “عنيفة” أو القبض على مشاغبين، وقال “نحن نقوم بما تقومون به أنتم بالضبط”، كما قال.

كما شدد على تمسك بلاده بالاتفاق النووي وضرورة عدم المساس به، فطهران ترفض، كما نقل، “أي تداخل بين الاتفاق النووي وأنشطتها العسكرية” التي تعتبرها مسائل تمس السيادة الوطنية.

ويأتي الحوار مع المسؤول الإيراني، في وقت يستعد فيه وفد برلماني أوروبي لزيارة طهران من اجل معاينة الأوضاع والتحدث مع برلمانيين إيرانيين.