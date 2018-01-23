نقابية إيطالية: ضياع 10 سنوات من محاولات إنقاذ أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت نقابية إيطالية أن 10 سنوات من محاولات إنقاذ الناقل الوطني السابق (أليتاليا)، ذهبت سدى.

وأضافت رئيسة الإتحاد الوطني للمستثمرين (أونيمبريزا)، جوفانا فيرارا أنه “على الرغم من خضوعها لسيطرة المفوضين منذ عدة أشهر، فقد أطلقت أليتاليا العنان لشهية السوق”، حيث “تدور من حولها مصالح شركات الطيران منخفضة التكلفة، مثل إيزي جيت و ويزآير”، وكذلك “الشركات العالمية الكبرى، بدءا من لوفتهانزا و إيرفرانس”، مما “يدل على أن الناقل الجوي المتمركز في إيطاليا مهم ويمكن أن يكون مربحا”.

وذكرت فيرارا أنه “كان بالإمكان أن تجري الأمور بشكل مختلف، وربما منذ مطلع عام 2008″، فقد “أضعنا 10 سنوات، كان من شأنها أن تكون كافية لاعادة نهوض ما يمثل إحدى دعائم بلادنا، من السياحة وحتى الصناعة الإيطالية، مرورا بتنقلات رجال الأعمال الإيطاليين الى الخارج، ومن يريد القدوم للاستثمار في إيطاليا”.

وخلصت النقابية الإيطالية الى القول “نحن الآن نهدي جوهرة للأجانب، وأنه لأمر مؤسف جدا أن نشهد هذه الهزيمة”.