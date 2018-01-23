المعارضة السورية تؤكد للروس مرجعية جنيف وضرورة الانتقال السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال مصدر سوري معارض مواكب للقاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات أمس (الاثنين) بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوفد أكّد للروس على أهمية الانتقال السياسي في سورية، وعلى مرجعية مؤتمر جنيف كمدخل للحل السياسي، وأعرب عن قناعته بانتهاء اتفاقية خفض التصعيد بسبب خروقات النظام والروس لها.

وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “وفد المعارضة أكّد للجانب الروسي على ضرورة أن تكون العملية الدستورية والانتخابات بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة”، وطالب موسكو بـ”الضغط على النظام السوري لوقف العنف والقبول بالعملية السياسية”، وأوضح أن “دولاً أخرى معنية بالقضية السورية ويجب إشراكها كضامنة للحل”.

وقال المصدر إن وفد المعارضة لم يتخذ قراره بعد بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي، الذي سيُعقد في 30 الشهر الجاري، لكنّه رجّح أن تُشارك هذه المعارضة فيه، وعلى الأقل الوفد التفاوضي.

وكان الوفد يضم رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري، وكلا من بدر جاموس، حواس سعدون، يحيى العريضي، صفوان عكاش، جمال سليمان، خالد المحاميد، هادي البحرة، احمد العسراوي وعلاء عرفات. وقد التقى الوفد لافروف وممثل وزير الدفاع الروسي وعددا من المسؤولين بالكرملين بناء على دعوة روسية وٌجّهت لهم لبحث في شأن مؤتمر سوتشي الذي تصر المعارضة السورية على ضرورة مقاطعته.