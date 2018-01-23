رومانو برودي: لن أنشط حزبيا، لقد وصفوني بالسياسي “الخردة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- نفى رئيس الوزراء الاسبق والسياسي المخضرم في الحزب الديمقراطي، رومانو برودي العودة للساحة السياسية الحزبية في وقت تشهد فيه البلاد ذروة الحملات الانتخابية، استعدادا لإنتخابات الرابع من آذار/مارس القادم البرلمانية.

وقال برودي (78 عاما) ، في معرض رده على سؤال على هامش مؤتمر في بروكسل اليوم الثلاثاء، حول فرضية عودته إلى السياسة النشطة، “انهم (في الحزب الديمقراطي) لا يريدوننى و قاموا بسحبى إلى ساحات الخردة”، في إشارة إلى عبارة مشهورة لزعيم الحزب الديمقراطي حاليا، ماتّيو رينزي، قال فيها إنه يتعين سحب قدامى الحزب إلى ساحات الخردة وإستبدالهم بدماء جديدة من الشباب

ولكن برودي، الذي تقلد أيضا منصب رئيس المفوضية الاوروبية، أضاف مازحا “سحبوني إلى ساحات الخردة، ولكن ما يدعوني للارتياح الآن أنهم لم يدركوا أن سعر الخردة في تصاعد مطرد”.

ونوه برودي بأن “العالم تغيّر كثيرا” في هذه السنوات العشر الاخيرة منذ نهاية حكومته السابقة.