ثالث تيار سوري معارض يوافق على المشاركة بمؤتمر سوتشي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن تيار سوري معارض موافقته على المشاركة في مؤتمر سوتشي الذي تنوي روسيا عقده نهاية الشهر الجاري، ليرتفع عدد التيارات التي أعلنت مشاركتها بالمؤتمر لثلاثة، فيما يستمر موقف المعارضة السورية المعترف بها دولياً غير مُعلن.

وأعلن اليوم تيار بناء الدولة السورية اليوم (الثلاثاء) عن مشاركته في مؤتمر سوتشي، مؤكداً تمسكه بالتعاون مع الحكومة الروسية والدول الضامنة، تركيا وإيران “على العمل لكي يساهم هذا المؤتمر في التأسيس لدولة سورية تقوم على المساواة بين جميع المواطنين الأفراد، من دون أي تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو الجنس أو القومية أو الجماعة أو الثقافة”. كما أعلن مواجهته أي طروحات “تريد إقامة دولة على أساس الطوائف والعشائر والأديان والقوميات والقبائل”، وسنواجه خلال المؤتمر “أي محاولة لادعاء البعض بأنه يمثل طائفة أو دين أو قومية”.

وأشار التيار إلى أنه سيكون على رأس قائمة اهتماماته “إطلاق الحريات العامة والسياسية بشكل فوري داخل البلاد، فمن دون إطلاق الحريات ستكون جميع المساعي من دون طائل”، ومن بينها “عدم الاعتقال العشوائي، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 الذي يسمح للجهات الأمنية والميليشيات اعتقال الأشخاص بشكل عشوائي، وإلغاء محكمة الإرهاب، والسماح للجان الحقوقية بالكشف عن المعتقلات والسجون، وغير ذلك”.

وكان تيار الغد السوري، الذي يتزعمه أحمد الجربا، الرئيس الاسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية قد أعلن موافقته على المشاركة في مؤتمر سوتشي، كما قالت مصادر في المعارضة السورية إن تيار (قمح) الذي يتزعمه المعارض هيثم مناع قرر المشاركة في المؤتمر أيضاً.