مسؤول أمريكي: نأمل تقديم خطة سلام خلال 2018

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-أعرب مسؤول أمريكي عن الأمل بأن تتمكن الإدارة الأمريكية من تقديم خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال العام الجاري.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، للصحفيين “نأمل أن يتم ذلك خلال العام الجاري، والأمر يعتمد على استعداد الطرفين، الإسرائيليين مستعدين للجلوس والتفاوض ولكننا لن نجبر أحدا على الموافقة على أي شيء” مشيرا إلى ن” الخطة ستؤسس لمفاوضات مباشرة بين الطرفين”.

ولم ينف المسؤول الأمريكي وقف القيادة الفلسطينية الإتصالات مع إدارة واشنطن منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من الشهر الماضي.

ولكنه رفض المقترح الفلسطيني باستبدال الدور الأمريكي في رعاية عملية السلام، وقال “لا نعتقد بأنه يمكن استبدال الولايات المتحدة الأمريكية ولا نعتقد أن الفلسطينيين يؤمنون بأنه يمكن استبدال الولايات المتحدة”.