أساقفة مقاطعة لومبارديا يحثون الناخبين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- حث أساقفة مقاطعة لومبارديا الناخبين في المقاطعة على التوجه إلى صناديق الاقتراع في الرابع من آذار/مارس القادم، كي يدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الوطنية وانتخابات تجديد حكومة المقاطعة، التي مركزها عاصمة البلاد الاقتصادية، ميلانو.

وقال مجلس اساقفة لومبارديا في بيان الثلاثاء إنه “أمام الإغراء، الواسع الانتشار، على الامتناع عن التصويت وعدم الاكتراث، فمن الضروري والملح أن تشجع الخدمات التعليمية المسيحية الجميع على المشاركة الفعالة والمسؤولة في هذه الانتخابات”.

ونوه البيان بأن “لا أحد يمكن تفوته أهمية ممارسة حق-واجب التصويت: ومن خلاله تتم المساهمة في تحديد التوجه السياسي للدولة وللمقاطعة”.

واضاف البيان “من لا يذهب إلى مراكز الاقتراع لا يمتنع عن التصويت، بل يترك قراره للآخرين”.