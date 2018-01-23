نتنياهو: الأسابيع المقبلة الفرصة الأخيرة لتعديل اتفاق ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون بمثابة “الفرصة الأخيرة” للقيام بمحاولة لإدخال تعديلات حقيقية وليست شكلية على الاتفافية النووية الخطيرة مع إيران.

وقال نتنياهو، مساء اليوم، للصحفيين قبيل مغادرته إلى منتجع دافوس السويسري للمشاركة في المنتدى الإقتصادي العالمي، “من بين الزعماء الذي سألقتي بهم هناك سيكون كل من الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. سأقول لهما إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة للقيام بمحاولة لإدخال تعديلات حقيقية وليست شكلية على الاتفافية النووية الخطيرة مع إيران”. وأردف “في أي حال، مع هذه الاتفاقية أو بدونها، سياستنا تقضي بمنع تسلح النظام الإرهابي في إيران بأسلحة نووية مما سيشكل خطرا علينا وعلى الشرق الأوسط وعلى العالم بأسره”.

وقال “ودّعنا نائب الرئيس الأمريكي بنس الذي عبر بشكل مميز عن الصداقة العميقة والحميمة التي تسود بين إسرائيل والولايات المتحدة. سنذكر دائما الخطاب الرائع والمؤثر للغاية الذي ألقاه أمام الكنيست”.

وأعلن نتنياهو أن يغادر إلى دافوس وهو “أهم منتدى اقتصادي في العالم. سأعزز هناك مكانة إسرائيل التي قد تبلورت كدولة عظمى تكنولوجيا. وتم التعبير عن ذلك في الزيارة التي قمت بها الأسبوع الماضي إلى الهند وسيتم التعبير عن ذلك خلال اللقاءات التي سأعقدها مع رؤساء الدول والشركات التجارية التي تعتبر الأكبر في العالم”.

واضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي “هذا يساعدنا في توسيع رقعة علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية ويخدم الاقتصاد الإسرائيلي والمواطنين الإسرائيليين أويضا أمن دولة إسرائيل“

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