ألفانو: لا مجال للإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الايطالية، أنجيلينو ألفانو الثلاثاء على أن “الإفلات من العقاب ليس خيارا” وعلى أن “احترام القانون الدولي هو ترياق مضاد للاستبداد ولصون الحريات الأساسية”.

واضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال مؤتمر باريس لإطلاق شراكة دولية جديدة ضد الإفلات من عقاب استخدام الأسلحة الكيميائية، “اليوم من المهم أن نطلق معا رسالة سياسية قوية ضد الإفلات من عقاب استخدام الكيميائي. ونحن مصممون على التعامل بقوة مع الجرائم الدولية الرهيبة التي ترتكب بأسلحة كيميائية، سواء من جانب الجهات الحكومية أو الجهات الفاعلة غير الحكومية”

وقال ألفانو “ليس علينا فقط تسليم الذين استخدموا هذه الأسلحة اللاإنسانية إلى العدالة، ولكن أيضا ثنيهم عن إمكانية استخدامها مجددا في المستقبل”

وأضاف منوها “من المهم معاقبة الانتهاكات على وجه السرعة، كرادع لإنتهاكات مستقبلية. ومن ناحية أخرى، يجب علينا أن نضمن وقعا مباشرا لهذه العقوبات على حظر برامج الانتشار وعلى عدم تفاقم الوضع الإنساني” في المناطق التي جرى استهدافها