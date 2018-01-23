البابا يستقبل في الفاتيكان ممثلين عن الأقلية الايزيدية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيلتقي غدا ممثلين عن المجموعة العرقية الدينية الإيزيدية، قبل لقاء الاربعاء العام في قاعة بول السادس.

وقال عميد مجمع تبشير الشعوب، الكاردينال فرناندو فيلوني “يسرني بشكل خاص أن يستقبل الأب الأقدس هذه المجموعة، التي تعرضت للاضطهاد الشديد في السنوات الأخيرة، ولا سيما من جانب تنظيم داعش”.

وأضاف الكاردينال فيلوني في تصريح نشرته وسائل الاعلام بالفاتيكان، “بالتأكيد، سيبدي الأب الاقدس في هذا الاجتماع التضامن والتقارب” معهم.

وذكر الكاردينال فيلوني أنه عندما كان في العراق والتقى بعض الإيزيديين مع قادتهم: “حيث أرسلني حينها الآب الأقدس لإظهار تضامنه، لقد رأيت معاناة خطيرة جدا كانت تعيشها هذه العائلات، التي فقد الكثير منها الأزواج والابناء، بعضهم تمكن من الفرار، ومنهم من تم بيعه كعبيد”.