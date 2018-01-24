الاتحاد الأوروبي: العلاقة مع تركيا في قلب النقاش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تحتل العلاقة الأوروبية – التركية المكان الأبرز ضمن أنشطة السياسيين الأوروبيين في ظل تطورات متسارعة على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية.

ويستعرض أعضاء المفوضية خلال اجتماعهم الدوري اليوم في بروكسل، آخر تطورات العلاقات بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمجالات الهجرة والأمن والتعاون الثنائي في المسائل السياسية الإقليمية.

ويقدم هذا العرض لباقي أعضاء الجهاز التنفيذي الأوروبي كل من نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، بالاشتراك مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، ومفوض شؤون التوسيع يوهانس هان.

وتدفع بلغاريا، الرئيس الدوري للاتحاد، برضا ألماني، باتجاه الدعوة لقمة أوروبية – تركية خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك ” رغم أن الموضوع ليس على جدول الأعمال، إلا أن النقاشات لا تزال جارية بشأنه”، حسب تصريح سابق للمتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس.

وعلى خط مواز، تلتقي موغيريني في وقت لاحق اليوم وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر تشيليك، وتبحث معه العديد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وقضايا السياسة الإقليمية، خاصة الملف السوري، في الوقت الذي يقترب فيه موعد انعقاد مؤتمر سوتشي، الذي ترعاه روسيا، وكذلك جولة محادثات في فيينا برعاية أممية.

وسوف تقوم المسؤولة الأوروبية بإبلاغ ضيفها التركي بأن الاتحاد بدوله ومؤسساته يشعر بـ”قلق شديد” تجاه العملية العسكرية التي تقوم بها بلاده حالياً من منطقة عفرين (شمال غرب سورية). ويرى الأوروبيون أن مثل هذا التصعيد سيشتت جهود محاربة تنظيم الدولة (داعش)، ويعرقل جهود الحل.

وتشدد موغيريني، كما عبرت في أكثر من مناسبة، على ضرورة التهدئة لخلق ظروف مؤاتية للمفاوضات الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية.