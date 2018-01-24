برلسكوني: حكومة يمين-وسط لم تكن تصوت بالامم المتحدة ضد قرار ترامب بشأن القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني في تصريحات إذاعية الاربعاء أن حكومة افتراضية بقيادة يمين-الوسط في إيطاليا لم تكن تصوت في الامم المتحدة ضد القرار الامريكي الاعتراف بإسرائيل عاصمة للقدس.

وقال برلسكوني، الذي يتزعم تحالف يمين-الوسط لخوض انتخابات الرابع من آذار/مارس البرلمانية الايطالية، “في الامم المتحدة كنّا سنصوت لصالح القدس عاصمة لإسرائيل”، ولكنه أضاف “على الرغم من اعتبارنا أن توقيت قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب لم يكن مناسبا”.

وكان كل حلفاء واشنطن الاوروبيين التقليديين، بما فيهم إيطاليا، قد صوتوا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يرفض الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.