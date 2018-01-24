الاتحاد الأوروبي يُقَدِم 11 مليون يورو لدعم الأسر المُحتاجة في فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله -قال الاتحاد الأوروبي انه قدم 11.28 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية وهي المساهمة الرُبع سنوية للاتحاد في المُخَصَصات الاجتماعية التي تُدفع للأسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واضاف “هذه المُساهمة مُمَوَّلة من قِبَل الاتحاد الأوروبي الذي قَدَّمَ 10 مليون يورو والحكومة الإسبانية التي ساهمت بمليون يورو وايرلندة التي ساهمت بمبلغ 0.28 مليون يورو. سَيُساهم هذا المبلغ في الدفعات المقدمة إلى حوالي 67,500 عائلة منها حوالي 80% في قطاع غزة”.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على “دعم الأسر الفلسطينية الفقيرة من مُنطلق التزامه بنظام الرفاه الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على دعم وزارة التنمية الاجتماعية في الخدمات التي تقدمها إلى ما مجموعه 115 ألف أسرة فقير من خلال نظام حماية اجتماعي شامل وعادل”، حسبما أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي تومَس نِكلاسُن في تعليق على هذه المساهمة، “تبقى معدلات الفقر في فلسطين، خاصةً في قطاع غزة، مرتفعة جداً. يبقى القضاء على الفقر بمثابة تحدي كبير بالنسبة للسلطة الفلسطينية، مما يتطلب توفير نُظُم حماية اجتماعية قوية وفعالة، مما دفع الاتحاد الأوروبي للعمل عن قُرب مع وزارة التنمية الاجتماعية لمواجهة هذا التحدي وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للفئات الأكثر فقراً”. وأردف “يتم ذلك من خلال توفير الدعم الفني لتحسين قدرات وزارة التنمية الاجتماعية والمساهمة في دفع المخصصات الاجتماعية للمحتاجين. التحديات في هذا المجال كبيرة جداً إلا أن التصميم على النجاح استثنائي”.