برلسكوني: نحن نقف مع إسرائيل والدول العربية المعتدلة كمصر والأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، سيلفيو برلسكوني في تصريحات إذاعية الاربعاء، الاوضاع في الشرق الأوسط ، بـ”المسائل الشائكة”، التي “لا يمكن حلها عن طريق الانحياز إلى جانب ضد الجانب الآخر”.

وقال برلسكوني، الذي يتزعم تحالف يمين-الوسط لخوض انتخابات الرابع من آذار/مارس البرلمانية الايطالية، “نحن نقف مع إسرائيل، التي لها الحق في أن ترى القدس عاصمة لها؛ وجنبا إلى جنب مع الحكومات العربية المعتدلة، مثل مصر والأردن، والتي تسهم في الاستقرار؛ نحن ضد الأصولية والإرهاب الذي كان يمكن أن يفوز في سورية”.

واضاف برلسكوني “نحن نساند كل القوى التي تكافح من أجل الحداثة ولتوسيع رقعة الحرية في الشرق الأوسط، وهذا يعني أن تكون في بعض الأمور أقرب إلى الموقف الأمريكي، وفي مسائل أخرى أقرب إلى الموقف الروسي. المسألة ليست إختيار طرف بعينه على حساب الآخر، بل أن تجتمع القوى العظمى حول طاولة لحل الأزمات العالمية الكبرى معا”.