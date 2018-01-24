جينتيلوني يستبعد تشكيل حكومة إئتلاف مع برلسكوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

دافوس- نفى رئيس الوزراء الايطالي والقيادي في الحزب الديمقراطي، باولو جينتيلوني إمكانية تشكيل حكومة إئتلاف مع تحالف يمين-الوسط، بقيادة سيلفيو برلسكوني، حتى إذا لم يتمكن أي من التكتلين (يسار-الوسط ويمين-الوسط) نيل الاغلبية في انتخابات الرابع من آذار/مارس القادم.

وقال جينتيلوني، الذي يشارك في منتدى دافوس في مقابلة مع شبكة (سي إن بي سي) الاخبارية، في معرض إجابته على سؤال بهذا الصدد، خاصة وأن تكتل يمين-الوسط يتضمن حزبا مناهضا لأوروبا هو رابطة الشمال، “سأكون مباشرا في الاجابة على هذا السؤال: هذا ليس في مجال إهتمامنا”.

ولكن جينتيلوني أشار إلى أن “فرضية برلمان معلّق (بدون أغلبية) لن تكون جيدة للبلاد”. واضاف “نأمل ألا يحدث ذلك، وأنا يفوز يسار-الوسط، الذي أمثله، بالأغلبية”، ولم يستبعد التحالف مع أحزاب صغرى يسارية.

وأعرب جينتيلوني عن الاعتقاد بأن “الموقف الشعبوي المناهض لأوروبا لن يسود وأن ايطاليا ستحافظ على استقرارها”.