وزير الخارجية الإيطالي: أفريقيا في قلبنا ومصيرنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن “أفريقيا في مصيرنا.. أفريقيا في قلبنا”، في إشارة الى الأهمية التي تحيطها بلاده بمجال التعاون مع هذه القارة.

وفي افتتاحه المؤتمر الوطني للتعاون من أجل التنمية، بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الأربعاء، أشار الوزير ألفانو الى أن أهمية هذا التعاون “تتجلى في مضاعفتنا خلال السنوات الأخيرة، الأموال المخصصة لهذا المجال من 300-600 مليون يورو”.

وحرص ألفانو على التذكير بتحطم سفينة المهاجرين المأساوي الذي تسبب بـ300 حالة وفاة في لامبيدوزا. مذكرا بأنه ذهب آنذاك إلى وزير الداخلية، وقال إنه “أمام هؤلاء الضحايا الـ300 والأكياس الـ300 التي تحتويهم، تغيّر مصيري ومصير بلادي”، ومعما “تغيّر نهج إيطاليا وأوروبا في التعامل مع المهاجرين”. واختتم مذكّرا بأن “الجمع بين التضامن والأمن” في معالجة الهجرة كان “إنجازا عظيما لبلادنا”.