وزير خارجية العراق يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ استقبل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشُؤُون السياسيَّة ميروسلاف ينجا، في مقر الوزارة، لبحث دور الأمم المتحدة في العراق ودعمه في المرحلة القادمة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) أن الوزير “الجعفري أثنى على ما قدمته الأمم المتحدة للعراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية”، ودعا الى ان “تكثف جهودها تجاه دعم العراق في مؤتمَر المانحين الذي ستستضيفه الكويت وجهود إعادة إعمار العراق”، مضيفا أن “منظمة الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة كشفت عن وجه إنساني جديد ما كان موجوداً سابقاً عبر مواقفها الإنسانيّةِ تجاه العراق”.

وذكر وزير الخارجية أنه “لا تجدون ميداناً تتجسَّد فيه الإرادة الإنسانيَّة مثل العراق، حيث تعرَّض أعداد كبيرة من أبنائه وبناته للقتل على يد عصابات داعش”، كما “خرَّبت تلك العصابات كلَّ ما طالته أيديها”، داعيا الى أن “تضطلع الأمم المتحدة بدور بنّاء في الانتخابات المقبلة المزمَع إجراؤها في العراق والحفاظ على سلامتها من التزوير”.

وأشار الجعفري الى أن “العراق يتبنى مبدأ عدم التدخل في شُؤُون الدول”، لذلك “رفض التدخل في سورية واليمن، وحذر من تداعيات التدخل العسكري الخارجي كما سعى الى التقريب بين دول المنطقة”.

من جانبه أعرب ميروسلاف عن “استعداد الأمم المتحدة للتنسيق مع جميع الأطراف لضمان سلامة الانتخابات ونزاهتها”، مؤكداً أن “العملية السياسية في العراق مهمة لدى المجتمع الدولي”، وأن “الأمم المتحدة تتطلع لتحقيق الاستقرار في العراق وصناعة مستقبل مزدهر”.