الأزهر يفتح ركناً للتعريف بالقدس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ يُشارِك الأزهر للعام الثاني على التوالي في جناحٍ خاص به بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام، في دورته الـ 49 بأرض المعارض، اعتبارا من السبت المقبل 27 كانون الثاني/يناير وحتى 9 شباط/فبراير المقبل.

وقال بيان للأزهر الأربعاء، إن “هدف هذه المشاركة التواصل مع جميع فئات المجتمع، وتعريفهم بما يقوم به من جهودٍ لإرساء السلام المجتمعي، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على إرساء قيَم المواطَنة، والحفاظ على الهُوِيَّة والثقافة المصرية، والتعريف بقضية القدس ونصرته”.

ومن المقرر أن يتضمن جناح الأزهر بالمعرض العديدَ من إصدارته ودورياته وحَوليّاته العلمية والأدبية، بالإضافة إلى تقديم عرض بانوراما لذاكرة الأزهر، يوضّح جهوده على مَرّ التاريخ كحصنٍ للوسطية، وقلعةٍ للغة العربية، وملاذٍ للهُوِيّة المصرية.

وأضاف البيان أن “جناح الأزهر يُقدِّم أنشطةً جديدة هذا العام، تتضمن فعالياتٍ ثقافيّةً وعروضاً مسرحية باللغة العربية والإنجليزية، وإنشادًا دينيًّا وابتهالاتٍ بأكثرَ من لغةٍ وأمسياتٍ شِعريّةً، بالإضافة لوِرَشِ عملٍ في مجالات تعليم الرسم، الرسم الكاريكاتيري، الخط العربي والزخرفة، الأعمال اليدوية، ووِرَش رسم بورتريه”.

وذكر البيان أنه “تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس بجَعْلِ عام 2018 عامَ القدس، خَصّص جناحُ الأزهر جزءًا للتعريف بقضية القدس وتاريخها ومقدساتها، من خلال عددٍ من الكُتيّبات والأفلام الوثائقية”. كما “يُنظّم الجناحُ العديدَ من الندوات بمشاركة كَوكبةٍ من علماءِ وأساتذةِ الأزهر الشريف؛ بهدف فتْح حوارٍ مجتمعيٍّ بين روّاد المعرض ومؤسسات الأزهر، لمناقشة العديد من القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن”، وذلك “بمشاركة مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية والترجمة، ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، والمنظمة العالمية لخِرّيجي الأزهر، ومركز الترجمة، والرواق الأزهري”.

