السفارة الإيطالية بليبيا تدين هجوم بنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – قالت السفارة الإيطالية في ليبيا “إننا ندين بشدة الهجوم، الذي وقع الليلة الماضية في بنغازي مخلفا العديد من الضحايا”.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد وقع الهجوم مساء أمس الثلاثاء عند انفجار سيارة مفخخة أثناء خروج المصلين من مسجد في حي السليماني، تلاه انفجار سيارة ثانية بعد نصف ساعة في المنطقة ذاتها، مما أدى الى وقوع قتلى في صفوف قوات الأمن والمدنيين

واضافت الممثيلية الدبلوماسية الإيطالية في طرابلس الغرب، في تغريدة على صفحتها بمدونة (تويتر)، “تعازينا العميقة لأسر الضحايا، وندعو جميع الليبيين إلى تضافر الجهود ضد الإرهاب الذي يضرب دون تمييز ويسبب الموت والدمار فقط”.

هذا وقد ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم المزدوج الذي استهدف مسجدا في بنغازي إلى 34 قتيلا وعشرات الجرحى، وفق حصيلة جديدة لمصادر طبية اليوم الاربعاء.