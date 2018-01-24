برلمانيون أوروبيون: تركيا تنشر الإرهاب في عفرين ولا تحاربه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب نواب في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى مجموعات مختلفة مؤسسات ودول الاتحاد باتخاذ موقف حازم تجاه تركيا ومطالبتها بوقف عدوانها العسكري على منطقة عفرين السورية.

وأشار البرلمانيون، الذين عقدوا مؤتمراً صحفياً عاجلاً بناء على مبادرة مجموعة اليسار الأوروبي الموحد، إلى أن تركيا تسعى لتدمير نموذج السلام والتنوع القائم في عفرين وشمال سورية حالياً، قائلين إن “العملية التركية تمثل خروجاً عن القانون الدولي”، وفق كلامهم.

وأشاروا أن ما تقوم به تركيا حالياً من عمليات عسكرية ضد عفرين التي تسكنها مجموعات عرقية متنوعة يؤدي إلى نشر الرعب والإرهاب وليس محاربته، معربين عن قناعتهم بأن القوات التركية تستهدف المدنيين والبنى التحتية بالدرجة الأولى.

ولم يفت النواب توجيه انتقادات لاذعة للممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، واصفين موقفها من العملية العسكرية التركية بـ”الضعيف وغير الكاف”.

وأوضحت البرلمانية الأوروبي غابي زيمر (مجموعة اليسار الأوروبي الموحد – ألمانيا)، بأن على كافة الدول والمؤسسات أن تتحرك وتطالب تركيا بسحب قواتها من عفرين، فإن “من المخجل أن نشهد على هذا الضعف الأوروبي في الوقت الذي يتم فيه استهداف المدنيين”، وعبرت عن صدمتها لطريقة تعامل المجتمع الدولي مع التحرك العسكري التركي في عفرين.

ورأى البرلمانيون الأوروبيون في عفرين ومنطقتها “مساحة سلام وأمن” لمجموعات دينية وعرقية متعددة وسط محيط مضطرب.

وأوضح المشاركون في المؤتمر الصحفي في مداخلاتهم المختلة أن تركيا هي التي تسعى لتأجيج الوضع وتصعيد العنف، عبر زج عناصر من تنظيم القاعدة ضمن قواتها في تركيا، مبينين أن “تركيا تنشر الإرهاب في عفرين ولا تحاربه كما تدعي”، على حد قولهم.

كما طلب النواب من المؤسسات الأوروبية تجميد مفاوضات الشراكة فوراً مع تركيا، فهم لا يرون أي فرصة لأنفرة للالتحاق بالركب الموحد.

هذا وستطالب مجموعة اليسار الأوروبي الموحد وكذلك مجموعة الخضر بإجراء نقاش خاص حول العملية العسكرية التركية في عفرين خلال جلسة البرلمان القادمة في ستراسبورغ.

ويعكف البرلمان الأوروبي على إدخال تعديلات على القرار المقرر التصويت عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة حول حقوق الانسان في تركيا، ليتضمن فقرات تُخصص لمطالبة أنقرة بوقف انتهاكاتها وعملياتها العسكرية في عفرين والشمال السوري.