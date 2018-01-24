جينتيلوني: الهجرة موضوع استراتيجي يتطلب حلّه من 10 ـ 20 سنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اعتبر رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني الهجرة موضوعا استراتيجيا يتطلب حلّه بين 10 ـ 20 عاماً.

وفي مداخلته خلال النقاش حول استقرار البحر الأبيض المتوسط ​​في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أضاف جينتيلوني أن “ما يجب علينا القيام به على المديين المتوسط ​​والطويل، هو المساهمة بالتنمية الاقتصادية في أفريقيا”، حيث “تتألف تدفقات اللاجئين، التي تقصد إيطاليا من المناطق الوسطى والغربية، فوق كل شيء، من أفارقة وأشخاص قادمين من الشرق الأوسط”.

وتابع رئيس الحكومة “إذا نظرنا إلى ما يحدث على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ندرك أن مسألة المهاجرين يتطلب حلها عقودا من الزمن”، حيث “سنحتاج إلى الكثير من الوقت، وعلينا العمل على صعيد الهجرة خلال الـ10 أو الـ20 سنة المقبلة”.

وذكر جينتيلوني أن “نقل تدفقات الهجرة من أيدي المجرمين وجعله آمنة وقانونية، أمر ممكن تماما”، مؤكدا على “أهمية المساعدات والاستثمار والدعم للدول الأفريقية، التي تتعرض هياكلها المؤسسية لخطر الإفلاس”. وأوضح أن “الهدف يكمن بالتطلع الى تدفق هجرة نظامي من أفريقيا إلى أوروبا”.

وذكّر رئيس الوزراء بأن “لإيطاليا موقف تقليدي يتجه نحو إنقاذ الأرواح في البحر واستقبال بالناس في موانئها”. واختتم قائلا “أؤكد لكم أن هذا من بين القرارات السياسية الأكثر تكلفة، والتي يمكن للحكومة أن تتخذها في هذه الأيام”، في إشارة الى الحملة الإنتخابية واستغلال التيارات المعارضة لملف الهجرة.