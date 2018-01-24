نتنياهو: ميركل لا توافق على موقفنا بشأن الإتفاق النووي الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الخيار الوحيد المطروح الآن هو إدخال تعديلات حقيقية على الإتفاق مع ايران، لافتا الى أن المسؤولة الألمانية لم تتفق معه في الموقف.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم على هامش اعمال المنتدى الإقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن نتنياهو قال في ختام اللقاء “كان هذا لقاء مهما وتحدثنا بطبيعة الحال عن الاتفاق النووي مع إيران. قلت لها إن الخيار الوحيد المطروح الآن حسب تقديري، هو إدخال تعديلات حقيقية وليس شكلية على الاتفاق، من شأنها منع إيران من التحول إلى دولة نووية وهذا ما يضمنه الاتفاق كما هو الآن”.

واضاف نتنياهو “كما عبرت عن تقديري لالتزام المستشارة ميركل الحقيقي بأمن إسرائيل. لقد كررت هذا الالتزام خلال اللقاء وقالت إنها تفهم قلقنا حيال الاتفاق النووي مع إيران، إلا أنها لا توافق بالضرورة مع السبل التي نريد من خلالها التعامل معه. من البديهي أنه ستجرى مباحثات حول هذا الأمر بين الدول الأوروبية ومع الولايات المتحدة ولكن المستشارة ميركل تدرك بأن هذا الأمر يتعلق بالأمور التي قد تهدد وجودنا. إنها أثبتت التزامها بأمننا سابقا في مناسبات أخرى وأنا راض على أنه تم فهم موافقنا جيدا”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو عقد اليوم سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية مع رؤساء الحكومات ورؤساء الدول في مدينة دافوس السويسرية في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد هناك.

وقد اجتمع نتنياهو مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل والرئيس السويسري آلان بيرسيت.

وقال “تحدث رئيس الوزراء نتنياهو معهم عن الاتفاقية النووية مع إيران ودعا إلى استغلال الفرصة التي أتاحها إعلان الرئيس ترمب، وقد ذكر رئيس الوزراء أنه لن يسمح لإيران بالتموضع عسكرياً في سورية، وأكد على أن إسرائيل تعمل على منع حدوث ذلك”.

واضاف “أما القضية الفلسطينية فقد أشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يساوم على الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية ضمن أي تسوية مستقبلية”.

وتابع “وعلاوة على ذلك، قام رئيس الوزراء باستعراض التطورات والتغييرات المستجدة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الفرص التي تتشكل جراءها”.

وقد عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الزعماء الذي التقى بهم عن رغبته في تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع تلك الدول.

هذا وأتفق نتنياهو مع الرئيس السويسري بيرسيت خلال لقائهما على أنه يجب العمل على تكوين مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما بحث نتنياهو مع رئيس الوزراء الكندي ترودو أثناء لقائهما مسألة تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الجارية بين الطرفين في هذا الموضوع.