ألفانو: تضامن ومودة من منظمة إنقاذ الطفولة بعد الهجوم ضدها بأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي انجيلينو الفانو عن “مشاعر التضامن والصداقة والمودة”، من منظمة انقاذ الطفولة، التى هوجم مقرها في جلال آباد، شرق أفغانستان.

وفي مداخلة خلال المؤتمر الوطني للتعاون الإيطالي لأجل التنمية، بمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الأربعاء، أضاف ألفانو أن “افتتاحية اليوم لا تتم على ما يرام”، مشيرا الى الهجوم “الذي يملأنا بالحزن”.

وخلص ألفانو مذكّرا بـ”ضرورة توفير الأمان لأولئك الذين يهتمون بعمل الخير في الخطوط الأمامية وليس وراء المكاتب”.

وبهذا الصدد، قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن “الهجوم على مكتبنا في جلال أباد لا يزال قائما”، مبينة أن “جميع الأنشطة في البلاد عُلِّقت مؤقتا”، وأنه “يبقى اهتمامنا الأساسي ضمان سلامة جميع موظفينا”، واختتمت مبينة أنه “في أعقاب ما يجري، تم وقف جميع برامجنا في أفغانستان مؤقتا”.