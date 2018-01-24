سياسي إيطالي: انفلات وضع الهجرة يخلق الخوف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال سياسي إيطالي “أعتقد أن قضية الهجرة غير خاضعة للرقابة، وهذا ما يثير القلق والخوف”، لكن “ويل للسياسيين الذين يضاربون على خوف المواطنين”.

وأضاف مرشح يسار الوسط لرئاسة مقاطعة لومبارديا (شمال) جورجو غوري، على هامش إحدى نشاطات الحملة الإنتخابية في ميلانو، أن “مقاربتي عقلانية من موضوع الهجرة”، حيث “أعتقد أن المسيرة ينبغي أن تبدأ على الفور، منذ وصول هؤلاء الناس الى إيطاليا”، من خلال “سياسات التهيئة، تعليم اللغة الإيطالية، قواعد الحياة في البلاد، القوانين والتهيئة لولوج عالم العمل”.

وتابع “بعد ذلك، يجب الاختيار بين أولئك الذين يريدون العمل بأمانة وفي ظل احترام القواعد ومن لا يريدون ذلك”. وخلص غوري الى القول “حيث يجب إعادة هؤلاء الأخيرين”، الى بلدانهم، “بينما يجب بناء مسارات تكامل قانوني للآخرين”.