ايطاليا: ضحيتان في حادث قطار بميلانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – علمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أنه تم التأكد من وفاة شخصين، كتقييم مؤقت لضحايا حادث السكة الحديدية صباح الخميس في ميلانو، شمال البلاد.

وقالت المؤسسة الإقليمية لحالات الطوارئ (Areu) لوكالة (آكي) إن “حادث خروج القطار عن السكة الحديدية الذي وقع بين منطقتي سيغراتي وبيولتيلّو تعرض له قطار من خطوط الحديد الشمالية”، مبينة أن “ميزانية المصابين بشكل خطير في الحادث ترتفع، حيث وصلت حاليا الى 10 أشخاص”، بينما “تم نقل 90 آخرين إلى المستشفى لإصابتهم بصدمات أو كدمات طفيفة”.

وبهذا الصدد، قال زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني، في تصريحات إذاعية، “للأسف، نحن في ديون من ناحية البنية التحتية بأسرها مقارنة ببلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى”، وبالتالي “فإن هذا موضوع علينا الإلتزام أكثر لتحسينه”.

وخلص برلسكوني الى القول إن “حوادث من هذا القبيل تقع في جميع البلدان”، لكن “يجب علينا أن نتأكد من الأسباب حتى لا تتكرر مرة أخرى”.