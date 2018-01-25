مسؤول أمني إيطالي: الھجرة لا تھدد الأمن القومي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا – قال مسؤول أمني إيطالي “إن ظاهرة الهجرة لا تشكل تهديدا بالنسبة للأمن القومي، بل قد تكون فرصة”.

وأضاف مدير عام نظام معلومات أمن الجمهورية (Dis) أليساندرو پانسا في كلمة بجامعة كاتانيا (صقلية)، أنه “لا بد من دراسة الظواهر وتحليلها وإعادة سردها، وليس العكس”، فـ”عندما اندلعت ظاهرة الإرهاب، أطلقت لفترة طويلة، الرسالة السلبية بأن الإرهابيين يصلون إلى بلادنا متخفين بين تدفقات الهجرة”، وأن “ما يبرهن أن هذا هراء حقيقة أنه لم يحدث”.

وأكد پانسا أنه “لو كنا قد درسنا وفهمنا المشكلة الحقيقية منذ البداية، لما أقلقنا تفكيرنا لفترة طويلة دون داعٍ”، لكن “في الآونة الأخيرة لم تعد تعالج هذه المشكلة”. واختتم بالقول إنه “ربما ستكون موجودة مستقلا، لكنها غير موجودة اليوم، إلا أنها تجازف بالحدوث قريبا، لأن تنظيم (داعش) لم يعد موجودا الآن كما كان سابقا”.