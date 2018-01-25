مسؤول أمني إيطالي: تهديد الإرهاب الحقيقي هو شتات أتباع داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا – رأى مسؤول أمني إيطالي أن التهديد الحقيقي للإرهاب هو انتشار أتباع تنظيم (داعش) في أرض الشتات.

وأوضح مدير عام نظام معلومات أمن الجمهورية (Dis) أليساندرو پانسا في حديث لطلبة جامعة كاتانيا (صقلية)، أنه “في اللحظة التي فقد فيها تنظيم (داعش) نطاقه الإقليمي، وبصرف النظر عن حقيقة أن ما يسمى بتهديد الهجوم الهجين يمكنه أن يتطور، فهناك حقيقة تقنية تكمن بأن من لبى الدعوة وقصد (الدولة الإسلامية) من مختلف بلدان العالم، لم يعد لديه أرض، وهذا الشتات هو التهديد الحقيقي”.

وأضاف پانسا أن “بعض هؤلاء المشتتين يمكن أن يكون الآن جزءا من مجموعات الناس التي هي أيضا تواجه صعوبات السفر عبر البحر المتوسط للوصول إلى شواطئنا”، فمن “الأساسي بالنسبة لنا امتلاك القدرة على تحليل الظواهر”، واختتم بالقول إن ذلك “لتقييم التهديد في فترة زمنية تتيح تشغيل آلية الدفاع”.