إيطاليا: ارتفاع ضحايا حادث قطار ميلانو إلى 3

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ قالت المؤسسة الإقليمية لحالات الطوارئ (Areu)، إن ميزانية ضحايا حادث القطار في ميلانو ارتفعت الى 3 قتلى وحوالي 100 جريح، من بينهم 5 اصابات خطيرة و8 متوسطة الخطورة.

وأعلنت (Areu) رسميا انتهاء عمليات الإنقاذ، في الحادث الذي وقع قبل الساعة الـ7 بقليل من صباح الخميس، على مشارف ميلانو، مبينة أن “الفرضية الأكثر اعتمادا، وفق مصادر رسمية كمدير الشرطة والمحافظ، هو إحتمال انهيار السكة الحديدية عند نقطة تحويل الخط”.

واضافت أن هذه “الفرضية التي يتحقق منها الفنيون المعنيون بشبكة السكة الحديد، من شأنها أن تفسر عدم خروج العربات الأولى القطار المحمل بالركاب عن مسارها”. ووفقا لشهود عيان، فإن “القطار غادر المحطة بشكل منتظم، ثم سُمعت ضربات في إحدة العربات لبضع دقائق، وبعدها حدث الانحراف”.

وخلصت المؤسسة الإقليمية لحالات الطوارئ الى القول إن “مكتب المدعي العام فتح تحقيقا في مجال كارثة متعمدة للسكك الحديدية”، وقد “استمع قضاة التحقيق المعنين بالملف لأقوال سائق القطار”.