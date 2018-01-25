الجولة التاسعة من مؤتمر “جنيف” السوري تنطلق في فيينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بدأت اليوم (الخميس) الجولة التاسعة من المفاوضات حول الأزمة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية (فيينا) بدلاً من جنيف بناء على قرار المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا. وتستمر حتى غد (الجمعة)، وسط تفاؤل من الأخير وتشاؤم من المعارضة السورية التي أعربت عن قناعتها بأن شيئاً لن يختلف عن الجولات السابقة لمؤتمرات جنيف، لكنها تُشارك، وفقاً لنصر الحريري رئيس وفد المعارضة التفاوضي “لمتابعة ما بدأنا الحديث عنه سابقًا، وهي المحادثات السورية-السورية، للتوصل إلى حل عادل وحقيقي، تحت إشراف الأمم المتحدة، وحريصون على الوصول إلى حل سياسي في البلاد”.

وقد شدد وفد المعارضة بعد وصوله أمس الأربعاء على أن هذه الجولة من المفاوضات ستكون “اختباراً لرغبة الروس والأمم المتحدة في إيجاد حل للقضية السورية”.

وأعرب الحريري عن استعداده لمفاوضات مباشرة مع وفد النظام ، وقال “نحن مستعدون للدخول بالمفاوضات وفق الأصول، وعلى الأقل ظاهريًا، سمعنا من روسيا الالتزام بتطبيق بيان جنيف، والقرار 2254، وإذا كانت جادة للوصول للحل السياسي؛ فنحن جاهزون، المحددات السياسية التي تطلبها روسيا وغيرها يحددها الشعب السوري”. وشدد على تمسك المعارضة السورية ببيان جنيف 1 لعام 2012، واستعدادها لمناقشة كافة تفاصيل القرار الأممي 2254، والتي تفرض تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. وأضَاف في تصريحات صحفية “في حال كانت الأمم المتحدة جادة؛ فلا بد لكل الأطراف الالتزام بهدف المفاوضات، بتحقيق تطبيق القرار 2254، ولم نسمع قطّ من النظام أنه قادم بجدية لهذه المفاوضات”.

وتخشى المعارضة أن يُفشل النظام وروسيا هذه الجولة من المفاوضات في جنيف أيضاً، سعياً لتمرير مؤتمر سوتشي نهاية الشهر الجاري، ليكون بديلاً عن سلسلة مؤتمرات جنيف، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة وترفضه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.