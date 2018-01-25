إيطاليا تدين تفجيري بنغازي وتبدي القلق بشأن عمليات إعدام لاحقة بالمدينة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، أنجيلينو ألفانو عن “الإدانة بأشد الحزم للهجوم المروع الذي تسببت فيه سيارتان مفخختان” وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا. كما طالب ألفانو، الذي أبدى تعاطفه مع ذوي الضحايا في هذه اللحظات الصعبة، حسبما جاء في بيان، بـ”ضمان تسليم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، في أقرب وقت ممكن”.

كما أعرب الوزير أيضا عن “بالغ القلق والفزع إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة في المدينة في أعقاب الهجوم” الإرهابي.

وأعلن أن “إيطاليا تقف إلى جانب الشعب الليبي والسلطات الليبية في الكفاح ضد الإرهاب وضد جميع أشكال العنف التي تُبعِد أفق السلام والاستقرار”.

وجدد رئيس الدبلوماسية الايطالية “الدعم الكامل والراسخ للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامه في مساعيه الرامية إلى المضي قدما في عملية السلام والمصالحة الوطنية” في ليبيا.