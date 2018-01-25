جينتيلوني: إيطاليا لا تنسى ريجيني والتزامنا بالحقيقة مستمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن بلاده لا تنسى الباحث الشاب جوليو ريجيني، الذي اختفى في مثل هذا اليوم قبل عامين، وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب، في أطراف القاهرة، مطلع شهر شباط/فبراير من عام 2016.

وبهذه المناسبة كتب جينتيلوني في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، “اليوم، 25 كانون الثاني/يناير وبعد مرور عامين على مقتل جوليو ريجيني المروع، فإن إيطاليا لا تنسى”، وأن “التزامنا بالبحث عن الحقيقة لا يزال مستمرا”.

من جانبه، كتب رئيس مجلس الشيوخ بيترو غراسّو، على المدونة ذاتها، “قبل عامين، قتل جوليو ريجيني في مصر، ونحن لا ننسى، ونريد الحقيقة والعدالة”.

أما رئيسة مقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا، ديبورا سيرّاكياني، مسقط رأس ريجيني، فقد كتبت على (تويتر)، أن “الوقت الذي يمضي لا يمحو الظلم”، بحق جوليو “بل يهدد بالسقوط في طي النسيان وأن علينا أن نحول دون حدوث ذلك”.

واختتمت بالقول سيرّاكياني “إننا نطالب اليوم وبقوة أكبر، بعد عامين من بدء هذه القضية المأساوية، بالحقيقة من أجل جوليو ريجيني”.