الرئيس الإيطالي: القوانين العرقية وصمة عار لا تمحى لتاريخنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا إن القوانين العرقية التي يفضل باحثون عديدون اليوم دعوتها “القوانين العنصرية” تمثل فصلا مظلما، وصمة عار لا تمحى وصفحة مخزية من تاريخنا.

وخلال إحياء ذكرى المحرقة اليهودية بمقر الرئاسة الإيطالية، قصر (كويرينالي)، أضاف رئيس الجمهورية “في إيطاليا أيضا، هذا السعي المجنون والشرير لفناء الأشخاص المعنيين، تم بوعي وبعزم”، على الرغم من أن النظام الفاشي لم يقم ببناء غرف غاز أو أفران لحرق الجثث على التراب الوطني”، لكن “الحكومة آنذاك، تعاونت بنشاط لاحقا في اعتقال اليهود الذين كانوا في إيطاليا وترحيلهم إلى معسكرات الإبادة”.

وذكر ماتّاريلا أن “العنصرية والحرب لم تكونان انحرافات أو مجرد مواقف مقارنة بتفكير النظام الفاشي، بل نتيجة مباشرة وحتمية له”. لذا “فإن القول بأن الفاشية كانت لها بعض المزايا، إلا أنها ارتكبت خطأين خطيرين، هما: سن القوانين العنصرية وخوض الحرب، يعدّ بالتأكيد خطأً خطيراً وغير مقبول، يجب رفضه بإصرار”.