موغيريني تؤكد الالتزام بمواصلة الحوار السياسي مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي على التزامه بفتح قنوات اتصال مباشرة على أعلى المستويات مع تركيا، والتي لا زال يعتبرها بلد مرشح وشريك رئيسي في العديد من المجالات.

جاء هذا الموقف خلال اجتماع عُقد اليوم في بروكسل بين الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التركية، عمر تشيليك.

وأعادت موغيريني التأكيد على أن المسؤولين الأوروبيين سيتابعون حوارهم مع نظرائهم الأتراك بشأن السياسية الخارجية والتعاون في قطاعات مختلفة.

وتركز نقاش اليوم على الصراع في سورية وخاصة العملية العسكرية التركية في عفرين شمال البلاد، حيث جرى “الطرف التركي الموقف الأوروبي مما يحدث وضرورة التهدئة لتعزيز فرص الحل”، حسب مصدر أوروبي.

كما تمت مناقشة مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية وكذلك الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تردد أخبار عن نية الاتحاد الأوروبي الدعوة لقمة مع تركيا في وقت لاحق هذا العام.

وبالرغم من بعض التحركات الدبلوماسية، لا تزال العلاقات الأوروبية – التركية متوترة خاصة بعد حملة الاعتقالات التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أعقاب محاولة الانقلاب منتصف 2016.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي لتركيا على أكثر من مجال من أهمها التعاون الأمني والهجرة.