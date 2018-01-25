الرئاسة الفلسطينية: على امريكا التراجع عن قرار القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال الناطق الرسمي بلسان الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينه إن “على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتراجع عن قرارها بشأن القدس”.

واضاف، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع دافوس السويسري، “على الولايات المتحدة أن تلتزم بمرجعيات عملية السلام”.

وتابع في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “نحن ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار الجمعية العامة 29 تشرين ثاني 2012 بدولة على حدود 1967 والقدس عاصمتها وعلى هذه القاعدة نحن جاهزون للدخول في مفاوضات، اما عملية الاملاءات فهي مرفوضة وغير مقبولة لا دوليا ولا عربيا ولا فلسطينيا “.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب هدد بقطع المساعدات عن الفلسطينيين إن لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات.

وقال ترامب “نعطيهم مئات الملايين من الدولارات، ويقولون إننا لا نتحدث أبدا ولكن نحن نتحدث وعندما لا يحترموننا قبل أسبوع بعدم السماح لنائبنا العظيم برؤيتهم”. واضاف “أن المال هو على الطاولة ولن يذهب إليهم من دون الجلوس والتفاوض على السلام”. وتابع “إسرائيل تريد أن تحقق السلام وعليهم أن يريدوا تحقيق السلام أيضا أو ليس لدينا أي علاقة معهم بعد ذلك”.