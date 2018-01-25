تراجع حظوظ برلسكوني بإمكانية رئاسة الحكومة المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ، غويدو رايموندي انه من الصعب تحديد موعد للنطق في استئناف رئيس الوزراء الاسبق وزعيم تحالف يمين-الوسط، سيلفيو برلسكوني لدى المحكمة في حكم يحظر عليه الترشح لأي منصب عام حتى عام 2019 في أعقاب إدانته بالتهرب الضريبي.

ويترقب برلسكوني قرار محكمة ستراسبورغ أملا في قيادة الحكومة القادمة في حال نيل يمين-الوسط الأغلبية في الانتخابات العامة في الرابع من آذار/مارس المقبل

ووفق مصادر في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، فإن الأحكام تصدر عادة بعد 9-11 شهرا بعد جلسة الاستماع لطلب الاستئناف. وكانت جلسة الغرفة الكبرى الخاصة باستئناف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق قد انعقدت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقد أقر برلسكوني (81 عاما) في تصريح سابق بأنه من المستبعد صدور حكم من ستراسبورغ ينقض الحظر قبل موعد إجراء الانتخابات.