مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي: لم أفكر أبدا بأن الانتخابات في إيطاليا قد تشكل خطرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي على أن “الايطاليين يختارون بحرية” من يحكمهم في الانتخابات البرلمانية في الرابع من شهر آذار/مارس المقبل

وجاءت تأكيدات المسؤول الأوروبي في أعقاب تصريحات سابقة له، أحدثت جدلا في إيطاليا وصف خلالها الانتخابات البرلمانية المقبلة بأنها ضمن “المخاطر السياسية” التي تلوح في سماء أوروبا خلال العام الحالي.

وقال موسكوفيتشي في تصريح صحفي اليوم الخميس “ليس هناك أي تدخل” من جانب الجهاز التنفيذي الأوروبي في الانتخابات العامة الإيطالية. واضاف “لم افكر ابدا ان الانتخابات يمكن أن تشكل خطرا” على أوروبا

وشدد على أن “خيارات الناخبين تحظى دائما بالاحترام – ولكن من المهم أيضا احترام قواعد الاتحاد الأوروبي، وقد دهشت من التصريحات المؤيدة لتجاوز سقف نسبة 3 في المائة للموازنة من إجمالي الناتج الوطني”، في إشارة إلى تصريحات لزعيم رابطة الشمال، حليف سيلفيو برلسكوني في إئتلاف يمين-الوسط، ماتيو سالفيني