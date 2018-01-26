مصدر أوروبي: جنيف الإطار الوحيد الممكن للحل في سورية ولم ندع إلى سوتشي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يرى الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات بين الأطراف السورية تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار عملية جنيف هي الطريق الوحيدة المؤدية إلى تسوية سياسية للنزاع السوري.

ويكرر الاتحاد الأوروبي تمسكه بإطار جنيف وبالقرار الدولي 2254 ويدعمها بشكل قوي، و “لا نريد أي عمليات موازية أو بديلة”، حسب تعبير مصدر أوروبي مطلع في تصريحات أدلى بها اليوم لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد “ارتضى بعملية آستانة لأنها تختص بالجزء العسكري من الصراع السوري”، باعتبار أن دول ومؤسسات التكتل الموحد ليست جزءاً منه.

وتجتهد بروكسل في الاستمرار بدعم جنيف والمبعوث الدولي ستافان دي ميستورا، مالياً و سياسياً ولوجستياً، سعياً منها للحفاظ على مكان ما على طاولة أي حل قادم للصراع السوري.

كما أن العواصم الأوروبية ترغب بوقف كافة محاولات استبعادها عن هذا الملف خاصة من الطرف الروسي، والتي نجحت بشكل كبير على مدى العامين الماضيين.

وأقر المصدر نفسه بأن دور الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون مرئياً على المستوى الدولي إلا عبر الأمم المتحدة، وقال “نعتقد أن الوساطة الدولية هي التي تتمتع بالمصداقية بالنسبة للسوريين وبالشرعية بالنسبة للأطراف الدولية”، على حد تعبيره.

أما بالنسبة لمؤتمر سوتشي، الذي دعت إليه روسيا نهاية الشهر الجاري، فقد أكد المصدر أن مسألة الدعوات والشكل تعود للمنظمين، و”لم نتلق أي دعوة للحضور”.

وبالرغم من أن الأوروبيين يدركون أن فرص نجاح عملية جنيف تبدو ضئيلة في الوقت الحاضر، ولكنهم يؤكدون على أنها لا تزال فعالة وأن من شأن تنشيطها منع أي استقطاب للحل في سورية.

وكان الأوروبيون قد أبدوا استعدادهم للمشاركة مالياً وفنياً في إعادة اعمار سورية، ولكنهم أكدوا أنهم لن يقوموا بذلك إلا بعد بدء عملية سياسية حقيقية تستند إلى المحددات الدولية المتفق عليها.

ولفت المصدر إلى أن المحادثات التي تمت أمس في بروكسل بين الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، ووزير الشؤون الأوروبية التركي عمر تشيليك، قد تطرقت إلى هذا الأمر من ضمن مواضيع متعددة على صلة بالملف السوري.