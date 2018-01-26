الأزمة السورية: خمس دول غربية وعربية تقدم خطة عمل لإحياء جنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر إعلامية إلى أن الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن، تقدمت بوثيقة للأمم المتحدة بشأن إحياء العملية السياسية السورية في إطار جنيف، تحتوي على “خطة عمل” لاستخدامها ركيزة لحل الأزمة، تتضمن انسحاب المليشيات الاجنبية، كشرط لتوفير عناصر بيئة آمنة ومحايدة لإجراء الانتخابات.

ونشرت قناة (روسيا اليوم) نسخة لوثيقة “خطة العمل”، توضح رؤية هذه الدول للمبادئ العامة لدستور سوري جديد، وتعطي دورا مركزيا للأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية، وأهم مفاصلها وضع لا مركزية واسعة ذات صلاحيات كبيرة وفي المقابل تقليص صلاحيات الرئاسة.

ودعت الدول الخمس في الوثيقة، حسب النسخة التي نشرتها (روسيا اليوم) المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، إلى “تركيز جهود التسوية على مضمون الدستور، والوسائل العملية للانتخابات، وتوفير بيئة تضمن إجراء انتخابات للسوريين في الداخل والخارج” . كما حددت الوثيقة “أهم النقاط والمبادئ، التي يجب إصلاحها في الدستور، وتشمل هذه المبادئ الصلاحيات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الوزراء، وشكل البرلمان، واستقلال القضاء، ولا مركزية السلطة، وضمان الحقوق والحريات لجميع السوريين، وإصلاح قطاع الأمن، وكذلك إجراء تعديلات على القانون الانتخابي”.

وبدورها ذكرت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية أن الوثيقة أقرها وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وحلفاؤهم الإقليميون بعد محادثات مطولة الثلاثاء الماضي في باريس

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية أن الوثيقة اقترحت على دي ميستورا الضغط على وفدي الحكومة والمعارضة لـ”إجراء مفاوضات جوهرية للإصلاح الدستوري، ومعايير عملية لإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا لإجراء الانتخابات بما في ذلك إجراء حملات انتخابية من دون خوف”، إضافة إلى إجراءات بناء الثقة.

وأضافت المصادر إن الورقة أكدت بوضوح أن الدول المعنية “مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار سورية فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل عبر التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254 وبيان جنيف، وعندما تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال السياسي”.