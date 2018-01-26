ليبيا: اجتماعات للتوصل لآلية اختيار المجلس الرئاسي تحظى برضا الاعلى للدولة والنواب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- قال رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس الاعلى للدولة موسى فرج إنه سيعقد اجتماعات مع أعضاء المجلس يوم الاحد القادم للوصول الي صيغة نهائية بشأن آلية اختيار المجلس الرئاسي.

وكشف فرج، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، عن جلسة اخرى نهاية الاسبوع القادم مع المبعوث الأممي غسان سلامة ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس النواب عبدالسلام نصية لمناقشة الصيغة المناسبة التي ترضي الطرفين في كيفية اختيار المجلس الرئاسي

ونوه بأن اجتماع الامس مع سلامة ونصية ناقش آلية اختيار المجلس الرئاسي لأنها “النقطة التي توقف عندها أعضاء لجنتي الحوار في تونس بسبب تعنت مجلس النواب واصراره على الانفراد بإختيار المجلس الرئاسي وتمسك مجلس الدولة بضرورة المشاركة في الاختيار”. وقال “هناك نص في مادة 13 من الاتفاق السياسي الليبي تؤكد على ان الاختيار يكون من الطرفين” .