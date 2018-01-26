رئيس غرفة العمليات الليبية-الإيطالية المشتركة: لم نناقش زيادة بعثة الدعم العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- صرح رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب، العميد طارق شنبور بأنه خلال لقائتنا السابقة مع وزارة الداخلية الايطالية وايضا وزارة الدفاع، لم نناقش موضوع زيادة القوة العسكرية الايطالية.

وقال شنبور في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للانباء اليوم الجمعة إنه “في حال صدور هذا القرار سيخلق ازمة سياسية بين البلدين وسيعمل على تأجيج الرأي العام الليبي لانه يعد مساس بالسيادة الليبية”، مشيرا إلى أن اللجنة تنظر الرد الرسمي الايطالي بهذا الشأن

وأعلن عن اجتماع سيعقد مع اللجنة الايطالية قريبا لمناقشة المواضيع العالقة بين البلدين فيما يتعلق بالتدريب والدعم الفني للاجهزة الامنية والعسكرية الليبية. وأضاف “أننا في انتظار زيارة الوفد الايطالي لمدينة غات جنوب ليبيا للوقوف على احتياجات مراكز مراقبة الحدود الجنوبية الغربية وفق الخطط الامنية العسكرية الليبية”.

وقد أعلنت إيطاليا، تزامنا مع تصويت برلماني على تجديد عمل البعثات الدولية لعام 2018، أنه سيتم دمج مهام البعثتين، (عملية أبقراط) لحماية المستشفى الميداني في مصراتة وبعثة ودعم حرس السواحل الليبي، في مهمة واحدة، في أنشطة تتعلق، على وجه الخصوص، بالتدريب، فضلا عن إعادة بناء البنى التحتية.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي قد استنكرت في وقت سابق “قرار البرلمان الإيطالي زيادة القوات الإيطالية الموجودة في مصراتة” واعتبرت القرار، “انتهاكا واضحا لسيادة الدولة الليبية من قبل الجمهورية الإيطالية.”، مطالبة البرلمان الإيطالي بـ”توضيح موقفه، خاصة في ظل نفي إيطاليا السابق لأي وجود عسكري لها في ليبيا”.