الاتحاد الأوروبي يرفض التعليق على توجه تركيا لتوسيع عمليتها بشمال سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رفض الاتحاد الأوروبي التعليق على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن نية توسيع العملية التي تقوم بها قوات بلاده في شمال سورية ضد المجموعات الكردية.

واكتفت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بالتأكيد على أن موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير منذ بدء العملية، حيث “سبق وقلنا أننا نشعر بالقلق مما يجري”، وفق كلامها.

كما لم تعلق كاترين ري، على التقارير التي تحدثت عن إستعانة الجيش التركي في عمليته بمقاتلين ينتمون إلى “مجموعات متشددة تًصنف بالإرهابية”.

وفي الوقت نفسه، تجنبت المتحدثة إعطاء أي توصيف للعملية التركية، مستندة إلى تصريحات السيدة موغيريني الاثنين الماضي، والتي تجاهلت تماماً القول فيما إذا كان التدخل التركي في شمال سورية، يمثل انتهاكا لأراضي دولة ذات سيادة.

وكان الموقف المعلن من طرف موغيريني، قد أثار غضباً لدى بعض البرلمانيين الأوروبيين، حيث وصفوه بالضعف، مشددين على أن العملية العسكرية التركية انتهاكاً للقانون الدولي.