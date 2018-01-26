البابا: قتل الرحمة ليس خياراً حضاريا وكرامة الإنسان لا تُمَس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رأى البابا فرنسيس أن القتل الرحيم لا يمكن أن يعدّ خياراً حضاريا، وأن وكرامة الإنسان لا تُمَس.

وخلال لقائه في قاعة كليمنتينا بالقصر الرسولي، الجمعة، أعضاء الجمعية العامة لمجمع عقيدة الإيمان الفاتيكاني، أضاف البابا أن “العلمانية باستغلالها لمفهومي تقرير المصير والاستقلال الذاتي، قادت في العديد من البلدان إلى تزايد الطلب على القتل الرحيم كتأكيد أيديولوجي لإرادة الإنسان في السيطرة على الحياة”، مما “أدى أيضا إلى اعتبار الانهاء الطوعي لحياة الإنسان خياراً حضاريا”، لكن “من الواضح أنه حيثما تكون الحياة صالحة لا لكرامتها، بل لكفاءتها وإنتاجيتها، يصبح كل شيء ممكنا”.

وخلص البابا الى القول إنه “في ظل هذا الموقف، علينا أن نؤكد مجددا أن حياة الإنسان، من الحَمْلِ بها وحتى نهايتها الطبيعية، لها كرامة تحول دون المساس بها”.