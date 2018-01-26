ألفانو: مؤتمر معاداة السامية يدشن رئاستنا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن مؤتمر معاداة السامية الذي يُعقد في الـ29 من الشهر الجاري، “حرصنا كثيرا على إقامته”، وهو “يفتتح الرئاسة الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

ولدى تقديمه المؤتمر الدولى حول مسؤولية الدول والمؤسسات والافراد في مكافحة معاداة السامية في المنطقة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، والذي سينعقد يوم الاثنين المقبل بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، أضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “الدفاع عن الحرية الدينية يعد من أهم مهام السياسة الخارجية”، لإيطاليا.

وأشار ألفانو الى أن هناك “رسالة أخرى نريد أن نطلقها بهذا المؤتمر”، وهي “انه لا يجب أبداً اعتبار أن السلام والامن أمراً مفروغاً منه”، معربا عن قلقه إزاء “ارتفاع مواقف معاداة السامية والعنف والتعصب القائم على الدين”، فضلا عن “اللامبالاة”، واختتم بالقول إن “الصمت يمثل دائما، تفضيل المعتدي وليس الضحية مطلقاً”.