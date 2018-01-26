بونينو تعليقا على تلميحات لترأس تاياني الحكومة: عليه اكمال فترة ولايته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة، إيمّا بونينو أن على رئيس البرلمان الاوروبي أنطونيو تاياني إتمام فترة ولايته تعليقا على تلميحات حول ترشيحه رئيسا للحكومة الإيطالية إن فاز ائتلاف يمين الوسط الذي يقوده سيلفي برلسكوني بالإنتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في 4 آذار/مارس المقبل.

وكان زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني، قد رأى في تصريحات أمس أن تاياني سيكون رئيسا ممتازا لمجلس الوزراء الإيطالي.

وأضافت بونينو في تصريح متلفز الجمعة، وهي زعيمة الحزب الراديكالي، التي شكلت مع اثنين من زملائها في الحزب، قائمة (أكثر أوروبا)، لخوض الانتخابات، “إن علينا أن نكون جادين”، فـ”تاياني هو رئيس البرلمان الاوروبي، وستكون خسارة كبيرة لمصداقية ايطاليا إن استقال الآن وعاد الى البلاد”.

وذكرت بونينو أن “من طبع طبقتنا السياسية أن تعتبر أوروبا بديلا”، و”لا أتكلم هنا عن تاياني كشخص، بل عن دوره”، واختتمت بالقول “إن من يلتزم بأمر ما، عليه الإستمرار به حتى النهاية”.