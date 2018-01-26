المصري المعتقل بميلانو بتهمة الإرهاب: إبني كلب لأنه يصاحب إيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – نعت المواطن المصري المعتقل وابنه في ميلانو (شمال) بتهمة الإرهاب، إبنه الثاني بأنه “كلب لأنه يصاحب إمرأة إيطالية”.

وكانت أعلنت شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في ميلانو أنها إعتقلت الجمعة رجلا مصريا (51 عاما) وإبنه (23 عاما)، يقيمان في محافظة كومو بإقليم لومبارديا، شمالي البلاد، بتهمة الارتباط بـ”الإرهاب”.

وكشف تحقيقات (ديغوس) أن “الإجراء المتخذ بحق المواطن المصري سيِّد، وابنه في مجال الإرهاب، جاء إثر تحقيق معقد من قبل قسم مكافحة الإرهاب الدولي بمديرية شرطة ميلانو”، وقد “تم أصدر قاضي التحقيق على أثره أمرا بالاحتجاز في السجن”.

وقد “أظهر التحقيق أن الابن الثاني لسيّد، ويدعى حمزة، لم يشارك في أنشطة الأب والأخ، فضلا عن بعده التام عن الأيديولوجيات المتطرفة”، وأن “والده قال عنه في مكالمة هاتفية تم اعتراضها: إن حمزة كلب لأنه يعيش مع امرأة إيطالية”.

وذكر قاضي التحقيق أن “موضوع حمزة، عولج عدة مرات من قبل والده سيِّد، وبشكل خاص مع مواطنه وزميله في السلاح في البوسنة سلام إمام إبراهيم الحسيني”، وأنه “في محادثة هاتفية تم اعتراضها في 22 أيار/مايو 2015، أخبر صديقه أنه اتصل بحمزة بمناسبة شهر رمضان وقال له: أنت تعيش في الخطيئة، لأنك تساكن امرأة نجسة”.