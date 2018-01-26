سياسي ليبي يدعو سلامه لعقد اجتماع بين المجلسين الرئاسي والأعلى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طالب عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامه بدعوة رؤساء مجلس النواب والأعلى للدولة والرئاسي إلى اجتماع موحد للتوصل لصيغة تفاهم مشترك بينهم ومعالجة المختنقات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي وإنهاء الإنقسام.

وقال الشاطر في تغريدة على مدونة (تويتر)، الجمعة، إن “الامم المتحدة رعت الاتفاق”، وأن “ممثليها المتعاقبين انتهجوا سياسة التواصل مع الاطراف المتنازعة كل على انفراد”، فـ”لماذا لا يدعو غسان سلامة الى اجتماع موحد يضم رؤساء الدولة والنواب والرئاسي لتحديد الخلل في تنفيذ الاتفاق”، مبينا أن هذه “خطوة اساسية وغيرها ثغرات تفتح ابواب العرقلة”.

وأكد الشاطر أنّ انتهاج المبعوثين الأمميين إلى ليبيا لأسلوب التواصل مع الأطراف المتنازعة بشكل منفصل كلٌ على حدة، لن يؤدي إلى أي نتيجة وسيُفاقم الأزمة السياسية، حيث كتب أن “في تقديري الخلل في عدم تطبيق الاتفاق السياسي واستمرار تازم الاوضاع في ليبيا، يرجع الى عدم السعي لعقد اجتماع مشتركة بين رؤساء النواب والدولة والرئاسي للوصول الى صيغة تفاهم مشترك بينهم”. واختتم بالقول “ما لم يحدث ذلك فاللقاءات المنفردة صياح في الوديان لها صدى وليس لها مردود”.