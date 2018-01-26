الداخلية الإيطالية: طرد مواطنين مقدونيين لتأييدهما للجهاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وقع وزير الداخلية الإيطالي ماركو منيتي، أمر طرد بحق مواطنَين مقدونيين من على التراب الوطني لأسباب تتعلق بأمن الدولة.

وقال بيان لمقر وزارة الداخلية، قصر (فيمينالي)، أن “الرجلين أظهرا في الواقع تأييدهما للمواقف الجهادية”، وأن “عمليتا الطرد هاتين، هما الثانية والثالثة لعام 2018، والـ240 منذ 1 كانون الثاني/يناير 2015، لأسباب تتعلق بالتورط في بيئات التطرف الديني”.

وأضاف البيان أن “أحد المطرودين، مقدوني (43 عاما)، مقيم في مقاطعة تريفيزو، خضع منذ عام 2016 للتحقيقات من قبل وحدة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في البندقية، كونه شخصا يميل للأيديولوجيات الجهادية وعلى اتصال بمجندين من تنظيم (داعش)”، وأنه “لوحظ أنه أعرب في ظل ظروف مختلفة عن استيائه الشديد من المؤسسات والثقافة الإيطالية، لدرجة التأكيد أن امتلاك الجنسية الإيطالية ينبغي حظره على المسلمين كونه نوعا من عهد مع الكفار”.

وأشار البيان الى أنه “أثناء عمليات التفتيش في الأشهر الأخيرة، تم العثور على كمبيوتر الشخص المعني على بعض المواد الإعلامية التي تحتوي خطبا لعديد من أئمة البلقان ذوي الميول المتطرفة الراديكالية”، وكذلك “وثائق للدعاية الجهادية”.

أما عملية الطرد الثانية فهي “بحق ابن عم الأول (45 عاما)، مقيم في تريفيزو أيضا”، والذي “يتبنى مواقف جهادية ومن أتباع دعاة متطرفين في منطقة البلقان”، وأنه “بالإضافة إلى إبداء عزمه الوصول إلى سورية، كان مرتبطا بأجانب اعتقلوا في عمليات سابقة لمكافحة الإرهاب جرت في إيطاليا وفي بلدان غرب البلقان”، واختتم بالقول “لهذه الأسباب، وقع وزير الداخلية مينيتي أمر الترحيل لأسباب تتعلق بأمن الدولة”، وقد “أعيد المواطنان إلى بلادهما عبر رحلة مباشرة من مطار البندقية”.