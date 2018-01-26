اسقف إيطالي للصحافيين: كونوا باحثين عن الحقيقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – دعا أسقف إيطالي الصحافيين لكي “يكونوا باحثين عن الحقيقة”.

وأضاف رئيس أساقفة باليرمو المونسنيور كورّادو لوريفيتشي في كلمته للصحافيين الذين شاركوا في دورة تدريبية نظمها الاتحاد الكاثوليكي للصحافة الإيطالية في صقلية، الجمعة، أن “أحدى الافتراضات الأخلاقية هو أن تعتبروا مهنتكم رسالة، كحال الكهنوت بالنسبة لي”، علما بأن “كثيرين يدعون لكن المختارين قلة”، وأن “على هؤلاء الأخيرين أن يضمنوا الحقيقة التي ينبغي أن تتخذ من الإنسان أساساً لها”.

وذكر المونسنيور لوريفيتشي أن “محور الدورة كان قضية الأخبار الكاذبة، التي تناولها البابا فرنسيس بمناسبة تقديم اليوم العالمي الـ52 لوسائل الاتصال الاجتماعي”، والذي “يصادف في الـ13 من أيار/مايو، المقبل”. وأردف “نحن بحاجة إلى صحافة يقوم به الناس من أجل الناس الذين يجب مساعدتهم على كشف الحقيقة”.

واختتم بالقول أسقف باليرمو بالقول إن “عليكم إدراك أنكم تخدمون مجتمعا يحتاج إلى مساعدة في البحث عن الحقيقة”، وأنه “للقيام بذلك عليكم أن تكونون واقعيين وفخورين بعدم الإنصياع لأي شخص، بل للحقيقة فقط”.